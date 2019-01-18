غسان سلامة عن موعد الملتقى الوطني: متى تهيأت الظروف سنُحدد الموعد.. والمكاسب التي حققناها هشّة

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنّ «المكاسب التي حققناها خلال الفترة الماضية هشّة، ويمكن أن نخسرها في أي لحظة».

وعن عقد الملتقى الوطني أشار سلامة، في إحاطة قدمّها لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى أنّه «لابد أن يجري المؤتمر الوطني في ظروف مناسبة وبحضور الأشخاص المناسبين. ومتى تهيأت الظروف سيُحدد موعد ومكان هذا المؤتمر»، وذلك بعدما كان محددًا له الأسابيع الأولى في العام الجاري 2019.

وتابع: «من دون دعم المجتمع الدولي سيتمكن المخربون من تخريب العملية السياسية وعندها سنشهد انتكاسة في مستقبل ليبيا، وبإمكانكم أن تجعلوا من المؤتمر الوطني مؤتمرًا ناجحًا، ومن الانتخابات انتخابات ناجحة ... وأنا أحثكم على اغتنام هذه الفرصة».