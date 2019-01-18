المبعوث الأممي: قدّمنا دعمًا تقنيًا للجنة تنفيذ الترتيبات الأمنيّة في طرابلس

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنّ البعثة قدّمت دعمًا تقنيًا إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنيّة في العاصمة طرابلس.

وأشار سلامة، في إحاطة قدمّها لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى أنّ المجموعات المسلحة لا تزال مسؤولة عن إنفاذ القانون بدلاً من القوات الحكومية النظامية.

وتابع: «لا يزال المدنيون يعيشون في خوف من الصراعات العنيفة في طرابلس، بعد أشهر من الهدوء بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي. وشهدنا في اليومين الماضيين مزيدًا من الصدامات. وفي الوقت الراهن، تم احتواء الانتهاكات بسبب جهودنا».