تداعيات إهانة العلم.. ليبيا تنسحب من القمة ولبنان الرسمي «يتأسف» (تقرير)

تداعيات إهانة العلم الليبي تؤجج الصراع بين أطراف الأزمة في لبنان

كانت واقعة الإساءة للعلم الليبي على يد عناصر موالية لحركة أمل اللبنانية -التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري- هي القشة التي قصمت ظهر البعير في مسلسل الإساءات التي تعرضت لها ليبيا ووفدها المشارك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية–حسب متابعين، وانتهت بمقاطعة أعمال القمة المقررة في 19 و20 يناير الجاري، وسط رفض واستهجان رسمي وشعبي لما أقدمت عليه تلك العناصر، بل وتفهم عربي رسمي لقرار ليبيا عدم المشاركة.

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ويقول متابعون للشأن العربي إن ما حدث للوفد والعلم الليبي في بيروت كان جزءاً من لعبة عض أصابع استخدمت فيها الورقة الليبية ومصير الزعيم الشيعي موسى الصدر للدفع نحو دعوة دمشق إلى القمة، وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، خصوصاً وأن ليبيا القذافي شاركت في القمة العربية العام 2002 ولم تبد أمل حينها اعتراضاً على مشاركة القذافي وهو المتهم الأول في هذه القضية.

على أي حال، لم يكن مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشهد نزع العلم الليبي واستبداله بعلم الحركة هو السبب الوحيد للأزمة، إذ سبقها عدة ممارسات لخصها بيان صادر عن وزارة الخارجية لحكومة الوفاق في «منع وفد رجال الأعمال الليبي من دخول الأراضي اللبنانية ورفض قبول مشاركته في اجتماع منتدى القطاع الخاص لاتحاد الغرف العربية»، و«الهجمة غير المبررة من أطراف لبنانية مسؤولة حول مشاركة الدولة الليبية في أعمال القمة بحجج ومبررات تجافي المنطق».

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وسلط بيان الخارجية الضوء أيضاً على «التصريحات المتضاربة للمسؤولين اللبنانيين بشأن مشاركة الوفد الليبي»، و«غياب الجدية في وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة الوفد» و«الغياب الكامل للترتيبات المراسمية المعتادة لاستقبال الوفد كإصدار التأشيرات وخلافه».

واستبق البيان الرسمي إعلان ليبيا مقاطعتها القمة العربية التنموية الاقتصادية، إذ قال أحمد الأربد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية في بيان إنه تقرر رسمياً عدم المشاركة على أي مستوى في القمة وسيكون مقعد دولة ليبيا شاغراً.

وعرقل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان مشاركة الوفد الليبي، وذلك على خلفية اتهامات بعدم تعاون السلطات الليبية للكشف عن مصير الصدر، وتتهم فصائل شيعية لبنانية نظام القذافي بالوقوف خلف اختفاء موسى الصدر ورفيقيه بعد أن شوهدوا للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد دعوة رسمية مع رفيقيه، فيما دأب النظام السابق على نفي هذه التهمة، مؤكداً أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.

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لكن الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، رفض إلصاق تهم ارتكبها نظام القذافي إلى الشعب الليبي. وقال متري: «لا يمكن أخذ الليبيين اليوم بجريرة نظام القذافي لأن الكثيرين منهم كانوا ضحاياه». وأضاف أن اللوم حالياً يقع على «ضعف قدرة الحكومات الليبية المتعاقبة من الثورة على كشف مصير الإمام موسى الصدر»، وأن هذه قضية أخرى.

حكومة الوفاق الوطني، وفي رد فعل رسمي شارح لأسباب المقاطعة، طالبت الحكومة اللبنانية بـ«توضيح عاجل لموقفها» بشأن المواقف التي صدرت في لبنان بشأن مشاركة ليبيا في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. ودعت في بيان، صادر عن وزارة الخارجية «الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى توضيح موقف الجامعة من التصرفات التي قامت بها الجمهورية اللبنانية كدولة مستضيفة القمة تجاه دولة عضو في جامعة الدول العربية».

الخارجية عبرت عن «خيبة الأمل في تعاطي الدولة المضيفة مع رغبة دولة ليبيا العضو في جامعة الدول العربية في فعاليات هذا اللقاء»، مشيرة إلى أنه «مخالف لأبسط الأعراف الدبلوماسية فضلاً عن مجافاته أواصر الأخوة ومدى سلبية ما يترتب عن مثل هذه المواقف من نتائج».

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لم يقف الأمر عند المستوى الرسمي، بل إن مجلس النواب عبَّر عن إدانة «العمل الذي قامت به الميليشيات من حركة أمل اللبنانية»، معتبراً أن هذا التصرف «يمثل إهانة للشعب الليبي بالكامل». وطالب الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، «دولة لبنان الشقيقة باتخاذ موقف رسمي تجاه الأمر».

عضو مجلس النواب، مصباح دومة، طالب بأن تقدم ليبيا طلباً إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة بتسلم هانيبال القذافي من لبنان دون قيد أو شرط، وذلك على خلفية أزمة نزع عناصر حركة أمل اللبنانية العلم الليبي من مقر انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت.

وقال في تصريحات إلى « الوسط»: «المعاملة بالمثل وفق القوانين والأعراف الدبلوماسية مع الجمهورية اللبنانية»، مشيراً إلى أن «معرفة حقيقة اختفاء موسى الصدر حق لكل لبناني، وهذا يكون بالأطر القانونية المتعارف عليها دولياً».

ورأى دومة أن «إهمال الجمهورية اللبنانية في العمل على كشف الحقائق لا يبرر لخارجين عن القانون التعدي على علم ليبيا وإنزاله في مكان انعقاد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت»، مؤكداً أنه «رمز الاستقلال لكل الليبيين».

وأعاد النائب التذكير بـ«تصريحات شقيقة الصدر التي ادعت منذ عشرين سنة بأن في حوزتها معلومات استخباراتية بأنه على قيد الحياة»، مشيراً إلى «زيارة رئيس الوزراء اللبناني الراحل الحريري إلى ليبيا في العام 2000 وتشكيل لجنة أمنية مشتركة وافقت حينها ليبيا عليها ورفضها البرلمان اللبناني».

الجامعة العربية: واقعة حرق العلم الليبي «مؤسفة»

أما المجلس الأعلى للدولة فقد طالب وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال المجلس، في بيان، إن «هذه الأفعال لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق»، مذكراً بقيام «ثورة شعبية ضحى من أجلها الآلاف». وطالب بيان المجلس «جامعة الدولة العربية بموقف واضح من هذه الواقعة واستبعاد لبنان من أي حدث عربي إلى حين تحمل السلطات اللبنانية مسؤوليتها والالتزام بالأعراف الدبلوماسية».

وأمام هذا الغضب الليبي، كانت رسالة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، إلى وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، والتي اكتفت بالتعبير عن «الأسف» لعدم مشاركة ليبيا في أعمال القمة العربية التنموية المنوي عقدها في بيروت، كما عبر عن رفضه المطلق «الأمور والأعمال التي طالت دولة ليبيا ومشاركتها والتي لا تعبر عن موقفه وموقف لبنان».

ولم تفوت الرسالة الحديث عن عدم «تخلى لبنان إطلاقاً عن واجبه الوطني بمعرفة مصير سماحة الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، وحل هذه المسألة التي عكرت العلاقات بين البلدين لأكثر من أربعة عقود»، بل وسأل باسيل مجدداً «تقديم كل ما يلزم من مساعدة لمعرفة مصير سماحة الإمام»، مكرراً أسفه لما حصل ومؤكداً وجوب معالجته.

أما جامعة الدول العربية، فقد عبرت عن «الانزعاج الشديد» إزاء الواقعة في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً أنه من غير المقبول حرق علم أية دولة عربية. ورأى الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط أنه «من غير المقبول حرق أي علم عربي حتى وإن كانت هناك اختلافات في الرؤى أو بواعث سياسية تاريخية معينة»، مضيفاً أن العلم يمثل رمز الدولة وواجهتها والمعبر عن إرادة ووحدة شعبها.

وفي هذا السياق، أهاب الأمين العام للجامعة بسلطات الدولة اللبنانية، في ضوء تعهداتها والتزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة القمة العربية التنموية، بضرورة ضمان توافر الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي، اللبناني لقمان سليم، إن ما تعرض له العلم الليبي على خلفية الحملة ضد المشاركة الليبية في قمة بيروت الاقتصادية، «أثبت أن لبنان هو دولة ميليشيات»، مبدياً استغرابه لوقوع ذلك «على مرأى ومسمع من كل المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية».

وأضاف لقمان الذي كان يتحدث إلى قناة «الحدث» أن ما حدث «لا يصب في مصلحة لبنان، بل يقول إن لبنان ليس بلداً آمناً، لا للسياسة، ولا للسياحة»، مؤكداً أن «الأمر لا يتعلق بمشاركة ليبيا في قمة بيروت، ولا بمصير الإمام موسى الصدر، ولكنه ذريعة بغرض دعوة دمشق إلى القمة، وإعادتها إلى جامعة الدول العربية».

ووصف سليم ما يجري بالخصوص بـ«الخطير»، كونه يكشف أمرين مهمين، الأول هو إحراق علم دولة وسكوت الدولة اللبنانية عن هذا الفعل، والثاني أنه يظهر طرفاً لبنانيّاً يستغل انعقاد القمة لفرض أجندته الخاصة.