رويترز: حكومة الوفاق والمصرف المركزي أخفقا في التوصل لاتفاق بشأن موازنة 2019

نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي أخفقا في التوافق على موزانة العام الجاري بسبب خلاف حول أولويات الإنفاق، مضيفة أن الجدال الدائر حول الموازنة قد يستمر حتى مارس المقبل.