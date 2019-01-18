«الهلال الأحمر» تطالب الأطراف المتـقاتلة بهــدنة لإخراج العالقين

جمعية الهلال الأحمر الليبي

طالبت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، اليوم الجمعة، كافة الأطراف المتقاتله، بعقد هدنة عاجلة لمدة ساعات، لإخلاء المناطق السكنية وإخراج المواطنين العالقين، خاصة في منطقتي سوق الخميس، والسبيعة.

وأشارت الجمعية في بيان عاجل إلى أنّها تلقت استغاثات من مواطنين عالقين في بعض المناطق التي تشهد اشتباكات من نهاية الأسبوع.

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي قال في وقت سابق إنّ الجهاز تلقى استغاثات من مواطنين محتجزين في منطقة سوق الخميس، وتحديدًا عمارات محطة الوقود.

جهاز الإسعاف يتلقى استغاثات من مواطنين عالقين بمنطقة سوق الخميس

وأضاف أن عناصر الجهاز لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول لإخراجهم، لافتًا إلى أنّه جرى تجهيز ودعم إدارة شؤون الجرحى بالوقود والأكسجين داخل الورشة المركزية بالجهاز للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في جنوب طرابلس بين مسلحين من «قوة حماية طرابلس» و«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًا بـ«الكانيات» القادم من ترهونة.