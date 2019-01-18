قسم النجدة يضبط مشعوذًا ومصنعًا للخمور في بنغازي

جانب من مضبوطات وجدت لدى المشعوذ الأفريقي (نجدة بنغازي)

أعلن قسم النجدة في بنغازي ضبط متهم بممارسة عمليات السحر والشعوذة في منطقة بو زغيبة، ومصنع للخمور في منطقة سيدي حسين لشخص من ذوي السوابق.

وأوضح القسم، في بيان اليوم الجمعة، أن معلومات وردت عن «وجود شخص يقوم بعمليات السحر والشعوذة في منطقة (بو زغيبة)، يتردد عليه الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة. وبعد أخذ الإذن، جرت مداهمة المكان حيث وجد هذا الشخص يقوم بعملية السحر، والذي اتضح أنه شخص أجنبي الجنسية (إفريقي)، واعترف بأنه يقوم بهذه الأعمال لغرض جمع الأموال من أصحاب النفوس الضعيفة عليه تم ضبطه والانتقال به لقسم النجدة لاتخاذ الإجراءات حياله».

كما أشار القسم إلى معلومات عن وجود مصنع خمور في منطقة سيدي حسين، بالقرب من مول الحياة، لشخص من ذوي السوابق، يقوم بتصنيع الخمور في محل على شكل ورشة بالخارج. بعد أخذ الإذن، جرت مداهمة المكان وضبط الشخص، وتم تحريز الكمية، والانتقال به إلى القسم لاتخاذ الإجراءات حياله.

جانب من مضبوطات وجدت بمصنع الخمور (نجدة بنغازي)