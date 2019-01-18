قسم النجدة يضبط مشعوذًا ومصنعًا للخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 03:25 مساء
جانب من مضبوطات وجدت لدى المشعوذ الأفريقي (نجدة بنغازي)

أعلن قسم النجدة في بنغازي ضبط متهم بممارسة عمليات السحر والشعوذة في منطقة بو زغيبة، ومصنع للخمور في منطقة سيدي حسين لشخص من ذوي السوابق.

وأوضح القسم، في بيان اليوم الجمعة، أن معلومات وردت عن «وجود شخص يقوم بعمليات السحر والشعوذة في منطقة (بو زغيبة)، يتردد عليه الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة. وبعد أخذ الإذن، جرت مداهمة المكان حيث وجد هذا الشخص يقوم بعملية السحر، والذي اتضح أنه شخص أجنبي الجنسية (إفريقي)، واعترف بأنه يقوم بهذه الأعمال لغرض جمع الأموال من أصحاب النفوس الضعيفة عليه تم ضبطه والانتقال به لقسم النجدة لاتخاذ الإجراءات حياله».

كما أشار القسم إلى معلومات عن وجود مصنع خمور في منطقة سيدي حسين، بالقرب من مول الحياة، لشخص من ذوي السوابق، يقوم بتصنيع الخمور في محل على شكل ورشة بالخارج. بعد أخذ الإذن، جرت مداهمة المكان وضبط الشخص، وتم تحريز الكمية، والانتقال به إلى القسم لاتخاذ الإجراءات حياله.

جانب من مضبوطات وجدت بمصنع الخمور (نجدة بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في العدد 165: ما وراء عودة الاشتباكات إلى طرابلس.. وتطورات الوضع في الجنوب.. ...
ليبيا
كاركاتير حليم - الترتيبات الأمنية .. عندما تحكم المليشيات طرابلس
كاريكاتير
مدرعات «الوحش» تظهر في الجنوب.. آليات أردنية لمواجهة الألغام والكمائن (فيديو ...
ليبيا
قوة حماية طرابلس: لا طاعة لـ«الرئاسي» إلا بعد اجتماعه بكامل أعضائه
ليبيا
سلامة: المجتمع الدولي يدعم قرار «داخلية الوفاق» لبسط سيطرة الدولة
ليبيا
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الموازية
ليبيا
باشاغا لسفراء المجتمع الدولي: لا تنقصنا الموارد المادية.. ونواجه 7 تحديات
ليبيا
«رايتس ووتش»: الجماعات المسلحة تُحكم سيطرتها على ليبيا.. والمدنيون يدفعون ثمن ...
ليبيا
المنصوري يوضح أسباب الطعن على التعديلين الدستوريين «10 و11» وقانون الاستفتاء
ليبيا
المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون الاستفتاء على مشروع الدستور
ليبيا
فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح سهلة لتتجنبي بها تعجّن الأرز