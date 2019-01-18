المسماري: مقتل 3 «إرهابيين» بينهم أبو طلحة في عملية نوعية نفذها الجيش بمنطقة الشاطئ

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، مقتل 3 إرهابيين، بينهم أبو طلحة، في عملية نوعية نفذتها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد، فجر اليوم، بمنطقة الشاطئ.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان صادر عنه اليوم عبر الصفحة الرسمية للقيادة العامة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن غرفة عمليات الكرامة أعلنت مقتل «الإرهابي عبدالمنعم الحسناوي المكنى بأبو طلحة، والإرهابي المهدي دنقو، والإرهابي المصري عبدالله الدسوقي»، في عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد فجر اليوم الجمعة بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي.

وأشار إلى أن العملية العسكرية، جاءت بعد توارد معلومات بوجود عناصر «إرهابية داعشية» في الموقع الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بحوالي 60 كيلومترًا.