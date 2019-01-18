مجلس شحات يبحث مع إحدى شركات السياحة تشغيل وتطوير مصيف سوسة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 18 يناير 2019, 02:15 مساء
مجلس شحات يبحث مع إحدى شركات السياحة تشغيل وتطوير مصيف سوسة. (صورة من بلدية شحات)

بحث عميد مجلس شحات التسييري حسين بودرويشة، مع رئيس مجلس إدارة شركة الانبهار للاستثمار السياحي، إمكانية تشغيل وتطوير مصيف سوسة السياحي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان صادر عنه اليوم، إن الجانبين اتفقا على البدء في العمل بتنفيذ المشروعات خلال فبراير المقبل، بقيمة قدرها 7 ملايين دينار ليبي، مضيفًا أن المشاريع تتضمن إنشاء معسكرات رياضية للأندية ومدائن ألعاب وترفيه وأحواض سباحة وقاعات اجتماعات ومطاعم ومحلات وحدائق.

وأضاف أن المشروع سيساهم في منح فرص عمل للشباب بمدينة سوسة، إلى جانب إجراء دورات تدريبية لهم والتركيز على السلامة وفرق الإنقاذ من خلال دراسات قامت بها الشركة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شحات أخلت في وقت سابق مصيف سوسة السياحي من المواطنين الذين قاموا باستغلاله عقب اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير في العام 2011م.

وكلفت إدارة المشروعات بشركة الخدمات العامة فرع الجبل الأخضر في أغسطس الماضي، لجنة من مهندسي الشركة لحصر الأضرار بمصيف سوسة العائلي، تمهيدًا للبدء في صيانته، كما قامت إدارة المنتزهات والحدائق فرع شحات التابع لشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر بالبدء في حملة تنظيف للمصيف بعد ملاحظة تجريفه من الرمال، ما أدى إلى نقص ملحوظ في رمال الشاطئ وظهور الصخور.

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