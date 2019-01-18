الجيش يرجح مقتل أبي طلحة في «عملية نوعية» بالقرضة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن كتيبتي طارق بن زياد وشهداء الزاوية تمكنتا من «دحر مجموعة إرهابية هي الأخطر في منطقة القرضة الشاطئ».

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عنها اليوم، عبر صفحتها الرسميىة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «العملية النوعية التي شنتها الكتيبتان تمكنت خلالها من قتل عدد من الإرهابيين فيما فجّـر عدد آخر نفسه تحت ضغط وحصار عناصر القوات المسلحة الذين عادوا بسلام بعد انتهاء العملية بنجاح».

ورجحت الشعبة، أن يكون من بين القتلى الذين يجري التحقق من هويات جثثهم، «رأس الإرهاب في تلك المنطقة ويكنى بأبي طلحة الليبي».