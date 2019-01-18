حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (18 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب اليوم على مناطق غرب ليبيا خاصة مناطق الوسط والجنوب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الغد على بعض المناطق و الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-21) مْ ولاتتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد على أغلب المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد على بعض مناطق الخليج وبنغازي.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (15-20) مْ ولا تتجاوز ( 12 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:

تتكاثر السحب من مساء اليوم على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد، وتكون جيدة على أقصى مناطق الجنوب الغربي، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16- 21) مْ وتصل اليوم الى (25) مْ على غات.