يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 09:40 صباحا
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية لحظة الإقلاع. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الليبية سالم ذياب، عن الأسعار الجديدة لتذاكر السفر ذهابًا وإيابًا إلى عدد من المحطات التي تعمل بها الخطوط الليبية والتي سيبدأ العمل بها، اعتبارا من 20 من يناير الجاري.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:
طرابلس - تونس  -  من 510 إلى 770 دينارًا.

طرابلس - تركيا - من 865 إلى 1666 دينارًا.

طرابلس  -  الإسكندرية من 660 إلى 1070 دينارًا.

طرابلس- عمان من 850 إلى 1545 دينارًا.

طرابلس - جدة من 1350 إلى 1800 دينارًا.

وأوضح ذياب، أن هذه الأسعار حددت بعد دراسات مستفيضة ولجان شكلت لهذا الغرض والتي قيمّت مصاريف الشركة المحلية والدولية، مؤكدا أن من لديه تذكرة وصادف سفره بعد العشرين من شهر يناير، سيدفع الفروقات المحددة في الإعلان.

وكان الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، قال في تصريحات إلى «بوابة الوسط» الأربعاء الماضي، إن وزير المواصلات المفوض وافق على أسعار تذاكر السفر الجديدة التي اقترحتها شركة الخطوط الجوية الليبية، وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأضاف قنيوة أنه حرصًا من إدارة الشركة على تقديم أفضل الأسعار بما لا يرهق كاهل المسافر، فقد قامت الشركة بإجراء دراسة دقيقة للأسعار ومناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص، وتم التوصل إلى وضع أسعار جديدة لتذاكر السفر تكون مناسبة للمسافرين وللشركة، من حيث تغطيتها مصاريف التشغيل بالعملة الصعبة.

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