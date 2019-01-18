اختتام دورة تدريبية للدوريات الراجلة لمنتسبي مديرية أمن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 18 يناير 2019, 07:40 صباحا

اختتمت اليوم بالمدرسة الفنية بالإدارة العامة للتدريب دورة تدريبية للدوريات الراجلة لمنتسبي مديرية أمن طرابلس والتي استمرت لأكثر من شهر تقريباً.

تأتي الدورة، تنفيذًا لخطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية وعملاً على استكمال الجهود التي تسعى لها وزارة الداخلية المتثملة في الإدارة العامة للتدريب من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حضر اختتام الدورة معاون مدير الإدارة العامة للتدريب عقيد ميلود الأحول ومدير المدرسة الفنية عقيد علي التويجيري ورئيس مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس العقيد فيصل العكاري وعدد من مدراء المؤسسات والمكاتب بالادارة العامة للتدريب.

وألقى معاون مدير الإدارة العامة للتدريب كلمة أكد فيها على استمرار التدريب وأهمية مثل هذه الدورات وضرورة تكاتف كل الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الأمني في سبيل أن يعم الأمن والأمان كافة ربوع ليبيا.

من جانبه، أشاد مدير المدرسة بمستوى المدربين وحرصهم على الاستفادة من هذه الدورة، فيما تخلل خفل الختام عدد من الكلمات للضباط الحضور، وعرض مرئي لمجريات الدورة من بدايتها وحتي نهاية المنهج المقرر لها. وفي نهاية الحفل، تم توزيع شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

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