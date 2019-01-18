مقتل قيادي باللواء السابع جنوب طرابلس

أكد مصادر محلية مقتل قيادي في اللواء السابع يدعى «موسى القن» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» فجر الجمعة إن «قائد محور سيدي السائح في اللواء السابع موسى القن قتل في منطقة قصر بن غشير أمس الخميس».

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الخميس «سقوط 10 قتلى و41 جريحًا» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وقالت «قوة حماية طرابلس» في بيان تقلت «الوسط» نسخة منه إنها تمكنت من «السيطرة على كامل منطقة قصر بن غشير وضواحيها».

يذكر أن عضو غرفة عمليات اللواء السابع، مُصعب زقلوط، قال إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات الخميس في جنوب العاصمة طرابلس.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على معلومات من أطراف محايدة بشأن طبيعة الاشتباكات المتقطعة التي تشهدها العاصمة طرابلس، وما إذا كانت الأطراف ملتزمة بالفعل بالهدنة.