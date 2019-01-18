وفد مجلس الدولة يشارك في الندوة الدولية حول المصالحة الوطنية بالمغرب

وفد المجلس الأعلى للدولة في الصف الثالث. 17 يناير 2019. (الإنترنت)

شارك وفد من المجلس الأعلى للدولة في فعاليات «الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية» التي أقيمت، بالعاصمة المغربية الرباط.

تندرج هذه الندوة في إطار برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمتضمن مواضيع متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاع والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في أفريقيا والعالم العربي.

كما جرى عرض التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات، قبل أن تنخرط في برامج مصالحات وطنية أعادت لها الأمن والاستقرار والسلام.

وفد المجلس الأعلى للدولة تكون برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، وعضوية إبراهيم أبو شعالة وحامد الحتة وهناء العرفي وعبدالله الكبير.

رئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب. 17 يناير 2019. (الإنترنت)

أعضاء المجلس الأعلى للدولة حامد الحتة وهناء العرفي.17 يناير 2019. (الإنترنت)

فعاليات «الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية»بالمغرب.(الإنترنت)