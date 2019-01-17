كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس

رحبت كتلة «نواب برقة» بمجلس النواب بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المرحبة بعودة اعضاء المجلس المقاطعين، مطالبين المبعوث الأممي «غسان سلامة باحترام مهمته وتطبيق الانفاق السياسي دون انتقائية او تحيز».

وطالبت كتلة «نواب برقة» في بيان أصدرته ليل الخميس «الجميع في طرابلس بضبط النفس والتهدئة و وقف القتال فورا و انتهاج الحوار كاساس للامن والتعايش وحماية المدنيين».

كما رحبت كتلة «نواب برقة» بــ«تصريح قوة حماية طرابلس الحريص علي تطبيق الاتفاق السياسي والوفاق الحقيقي عبر التئام الوطن بالتئام ممثليه بالمجلس الرئاسي بمدينة طرابلس مجددا».

وطالب كتلة «نواب برقة» أعضاء المجلس الرئاسي المستقيلين منهم و المقاطعين إلى «العودة فورا إلى المجلس و ممارسة أعمالهم وفقا للاتفاق السياسي و الذي ينص على ضرورة التوافق باتخاذ القرارات».