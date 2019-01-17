الفريق علي كنه: يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 17 يناير 2019, 10:40 مساء
مراسل الوسط رمضان كرنفودة مع الفريق ركن علي كنه. 17 ديسمبر 2019. (الوسط)

قال الفريق ركن علي كنه إن «يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية ونحن مع توحيد المؤسسة العسكرية بشكل عاجل»، مشيراً إلى المشكلة تكمن في أن «كل طرف سياسي يفصل المؤسسة على نفسه».

واعتبر الفريق على كنه خلال حديثه لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «الاجندات السياسية سواء كانت داخلية أوخارجية هى التي أبقت المؤسسة العسكرية الليبية فى هذا الوضع».

وأضاف: «باركنا ما حصل فى القاهرة من اجل توحيد المؤسسة العسكرية و لوانه لم يستدعى احد باسم الجنوب رسميا».

ولفت الفريق كنه إلى أن «هناك عدد كبير من منتسبي القوات المسلحة فى الجنوب وهو ورقم ليس من السهل تجاهله ان لم يكونوا فى المعادلة لن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية».

وأشار الفريق علي كنه إلى أن «أفراد القوات المسلحة ليست بيننا مشكلة وقادرين أن نعمل ونشتغل سويا لوتركتنا الأمور السياسية».

يذكر أن الفريق ﺭﻛﻦﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﻪ  ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎم 1945 ﻡ بﻘﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒﻪ مرزق خريج اﻟﻜﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1967 ﻡ وعضوﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﻴﻦ ﺍﻻﺣﺮﺍﺭ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الترتيبات الأمنية .. عندما تحكم المليشيات طرابلس
كاريكاتير
سلامة: المجتمع الدولي يدعم قرار «داخلية الوفاق» لبسط سيطرة الدولة
ليبيا
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الموازية
ليبيا
باشاغا لسفراء المجتمع الدولي: لا تنقصنا الموارد المادية.. ونواجه 7 تحديات
ليبيا
«رايتس ووتش»: الجماعات المسلحة تُحكم سيطرتها على ليبيا.. والمدنيون يدفعون ثمن ...
ليبيا
المنصوري يوضح أسباب الطعن على التعديلين الدستوريين «10 و11» وقانون الاستفتاء
ليبيا
المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون الاستفتاء على مشروع الدستور
ليبيا
فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تطيل عمر فرامل السيارة