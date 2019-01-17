الفريق علي كنه: يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية

مراسل الوسط رمضان كرنفودة مع الفريق ركن علي كنه. 17 ديسمبر 2019. (الوسط)

قال الفريق ركن علي كنه إن «يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية ونحن مع توحيد المؤسسة العسكرية بشكل عاجل»، مشيراً إلى المشكلة تكمن في أن «كل طرف سياسي يفصل المؤسسة على نفسه».

واعتبر الفريق على كنه خلال حديثه لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «الاجندات السياسية سواء كانت داخلية أوخارجية هى التي أبقت المؤسسة العسكرية الليبية فى هذا الوضع».

وأضاف: «باركنا ما حصل فى القاهرة من اجل توحيد المؤسسة العسكرية و لوانه لم يستدعى احد باسم الجنوب رسميا».

ولفت الفريق كنه إلى أن «هناك عدد كبير من منتسبي القوات المسلحة فى الجنوب وهو ورقم ليس من السهل تجاهله ان لم يكونوا فى المعادلة لن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية».

وأشار الفريق علي كنه إلى أن «أفراد القوات المسلحة ليست بيننا مشكلة وقادرين أن نعمل ونشتغل سويا لوتركتنا الأمور السياسية».

يذكر أن الفريق ﺭﻛﻦﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎم 1945 ﻡ بﻘﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒﻪ مرزق خريج اﻟﻜﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1967 ﻡ وعضوﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﻴﻦ ﺍﻻﺣﺮﺍﺭ.