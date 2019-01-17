بعد معاناة دامت لسنوات.. حصول أبناء دور الرعاية في بنغازي على أرقام وطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 10:30 مساء
أطفال في إحدى دور الرعاية الاجتماعية (أرشيفية:الإنترنت)

أكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي حصول أبناء دور الرعاية بنغازي على أرقام وطنية بعد معاناة طويلة استمرت لعدة سنوات.

وقال مدير المصلحة في رسالة موجهة لرئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي أحمد بريدان إن «رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر تابع مع فرع المصلحة أبناء دور الرعاية الذين أوقعتهم الظروف».

وأوضح أن مناشدة أبناء دور الرعاية من أجل الحصول على وثائق ومستخرجات من مصلحة الأحوال المدنية كان دافعًا من أجل إنهاء معاناتهم التي رافقتهم منذ ولادتهم.

الملتقى الأول لدور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية بمساعد

وأضاف مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي أن المصلحة استكملت استخراج أرقام وطنية وشهادات ميلاد للمعنين، وكانوا ضمن المسجلين لدى المصلحة ممن توافر فيهم الشروط طبقًا لنص القانون المعمول به بمصلحة الأحوال المدنية.

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