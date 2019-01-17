طبرق.. إعادة تشغيل محطة دربن الكهربائية لتخفيف الأحمال

فريق الصيانة بدائرة توزيع غرب طبرق خلال إعادة تشغيل محطة دربن

تمكن فريق الصيانة بدائرة توزيع غرب طبرق، اليوم الخميس، من إعادة تشغيل وشحن محطة دربن 30 كيلو فولت والمتوقفة منذ فترة، وربط مجموعة من الأحياء عليها لتخفيف الأحمال وإزالة الكوابل المتهالكة المربوطة بالمحطتين القديمتين.

وقال فرج الباح مدير دائرة توزيع غرب طبرق لـ«بوابة الوسط» إن الدائرة الغربية لمدينة طبرق تعاني من أحمال زائدة فاقت 18 ميغا وات؛ مما اضطر إدارة التوزيع الغربية لتقليل الأحمال داخل الأحياء لساعات طويلة وصلت إلى 12 ساعة بالتناوب مع الأحياء الأخرى، تقدّم إثرها مواطنون بشكاوى كثيرة لإدارة الشركة بالمدينة.

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وأضاف الباح أن الكوابل الواصلة لمحطة جمعية النور متهالكة، ولا تستطيع تحمل كمية الأحمال المتصلة بها، مما يضطر الشركة إلى تقليص الأحمال خوفًا من خروج الشبكة بشكل كامل أو التلف في أجهزة التحويل أو الشحن.

وتابع: «تمكنا من صيانة وتركيب محطة دربن 30 كيلو فولت، التي حملت جزءًا كبيرًا من الأحمال على أحياء (التسليح، وأشبيليا، والحرية أ و ب، والزهور والحدائق والقدس وأطبيرق)».

وتتغذى منطقة البطنان الممتدة من إمساعد شرقًا إلى عين الغزالة غربًا حتى الجغبوب جنوبًا من مصر بقدرة تصل إلى 80 ميغا وات، بالإضافة لتغذية محطة شمال بنغازي.