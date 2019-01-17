«تسييري طبرق» يبحث مع وفد إيطالي التعاون الطبي والتجاري

المجلس التسييري لبلدية طبرق يلتقي وفد الغرفة التجارية الإيطالية

بحث المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الخميس، مع وفد الغرفة التجارية الإيطالية أوجه التعاون بين الغرفتين الإيطالية والليبية، والاستثمار في مدينة طبرق.

وقال صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن الوفد الإيطالي بحث التعاون في كافة المجالات، ومدى إمكانية تقديم المساعدة لبناء وصيانة بعض المرافق داخل بلدية طبرق، والتي تعتبر من أهم وأقدم المدن الليبية.

وأضاف فؤاد أن الوفد الإيطالي ركز على تطوير الكوادر الطبية وإقامة أقسام متخصصة بمركز طبرق الطبي وتفعيل الميناء التجاري البحري وتطويره لاستعاب أكبر عدد من السفن، ولا سيما أن مركز الميناء ممتاز، بالإضافة إلى إجراء توأمة بين جامعة طبرق والجامعات الإيطالية في كافة المجالات.

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وتابع فؤاد أن الوفد الإيطالي زار المقابر الموجودة بمدينة طبرق والميناء التجاري ومركز طبرق وعددًا من الأماكن الأثرية التي يمكن استثمارها مستقبلاً بالتعاون مع الغرفة التجارية وبلدية طبرق.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، والمدير العام لمركز طبرق الطبي، ورئيس جامعة طبرق، ومدير جهاز الإسكان والمرافق، وعدد من المسؤولين ببلدية طبرق.