ضبط كمية خمور في مدينة الجميل

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 17 يناير 2019, 09:31 مساء
ضبط كمية من الخمور المستوردة في مدينة الجميل

قالت مديرية أمن الجميل إن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا من ضبط كمية من الخمور المستوردة، بناءً على معلومات توافرت عن وجود شخصين يقومان بترويج الخمور المستوردة بالمدينة.

وحسب المديرية، فإنه تمت متابعة الشخصين وبعد أمر تفتيش صادر من النيابة جرى مداهمة منزل المشتبهين بالجميل، وأسفر التفتيش عن ضبط 112 زجاجة خمر مستوردة.

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وأشار البيان إلى أنه جرى مواجهة المتهمين واتخاذ الإجراءات الأولية ووضع المتهمين بغرفة الحبس الاحتياطي، على أن يتم عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط كمية من الخمور المستوردة في مدينة الجميل
ضبط كمية من الخمور المستوردة في مدينة الجميل
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