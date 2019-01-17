«جنائي الجميل» يحبط محاولة تهريب 4 صهاريج وقود

صهاريج وقود معدة للتهريب خارج مدينة الجميل

أعلنت مديرية أمن الجميل ضبط أربعة صهاريج وقود معدة للتهريب خارج المدينة، فيما أكد مصدر أمني بالمديرية أنه جرى تشديد إجراءات المتابعة على الطرق الخارجية؛ لمنع أي محاولات لتهريب الوقود خارج النطاق الجغرافي للمدينة.

وقال مصدر أمني بالمديرية لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن أعضاء قسم البحث الجنائي الجميل ضبطوا أربعة صهاريج وقود معدة للتهريب شمال منطقة العقربية اتجاه الحدود الغربية، وكانت تسير في طريق من أجل تلافي المرور عبر نقاط أمنية لكي لا تقع في قبضة العدالة، مبينًا أنه جرى نقل السائقين والصهاريج إلى المقر، وإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي ليتم لاحقًا عرضهم على النيابة العامة.

ضبط 5 شاحنات لتهريب الوقود إلى تشاد

وأضاف أن عملية ضبط الصهاريج جرت وفق معلومات تلقتها أجهزة الأمن، وأن التهريب يمثل جريمة اقتصادية خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني ينبغي معالجتها من خلال تضافر جهود كافة القوى الأمنية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال في وقت سابق إن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى الضرر المجتمعي الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، خاصة الجنوب، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجميل ضبطت عددًا من صهاريج الوقود خلال الفترة الماضية التي كانت معدة للتهريب إلى خارج المدينة واعتقلت عددًا من السائقين.