البعثة الأممية: سفراء المجتمع الدولي أعلنو التزامهم بدعم وزارة الداخلية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن «سفراء المجتمع الدولي» أعلنوالتزامهم بتقديم المساعدة الفنية والسياسية والاستراتيجية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

ولفتت البعثة الأممية عبر حسابها بـ«تويتر» إلى أن «سفراء المجتمع الدولي» أكدو خلال اجتماعهم اليوم الخميس مع وزير الداخلية فتحي باشاغا وقيادات الوزارة على «دعم جهود الوزارة وخططها في سبيل تعزيز قدرات الجهات الأمنية».

وأعرب «سفراء المجتمع الدولي» عن تقديرهم للجهود التي يبذلها «الوزير بما في ذلك إنشاء أقسام لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وأيضاً إدراج الشرطيات من أجل خدمة المواطنين بصورة أفضل»، وفقًا للبعثة الأممية.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن اجتماع قيادة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني مع سفراء المجتمع الدولي، «ضرورة لأن هناك قرارًا حاسمًا من قبل الحكومة والوزير باشاغا بأن تمارس الوزارة كافة المهام المناطة بها وبسط سلطة الدولة».

وجرى الاجتماع رغم تجدد الاشتباكات المسلحة في منطقة قصر بن غشير، جنوب العاصمة طرابلس بين مسلحين من «قوة حماية طرابلس» و«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًا بـ«الكانيات» القادم من ترهونة.

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وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق «سقوط 10 قتلى و41 جريحًا» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.