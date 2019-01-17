الاتحاد الأوروبي يهدد بملاحقة مقوضي العملية السياسية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يعتبر |أن تجدد الاشتباكات في طرابلس «خرق مقلق» لوقف إطلاق النار

قال الاتحاد الأوروبي اليوم إن تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس «خرق مقلق» لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي وللترتيبات الأمنية اللاحقة.

وقدّم الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل «تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين».

ودعا الاتحاد «جميع الأطراف المعنية إلى التمسك بوقف إطلاق النار في سبتمبر وإنهاء الأعمال القتالية، وحماية المدنيين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

مصادر: تجدد الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس

وتابع البيان الأوروبي أنه «كما ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2018، فإن جميع أولئك الذين يقوضون العملية السياسية أو يهددون استقرار ليبيا سوف يخضعون للمساءلة».

وأضاف: «نحن ندعم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الليبية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة»، لافتًا إلى أنّ «الأزمة الليبية بحاجة إلى حل تفاوضي، ولا يمكن حلها من خلال العنف».

وتجددت الاشتباكات المسلحة في قصر بن غشير جنوب طرابلس عند مدخل المنطقة باتجاه كوبري وادي الربيع - سوق الأحد، بين مسلحين من «قوة حماية طرابلس» و«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًا بـ«الكانيات» القادم من ترهونة.