وليامز: الأمم المتحدة أطلقت برنامجًا لإعادة هيكلة وإصلاح «داخلية الوفاق»

جانب من اجتماع وزير الداخلية بسفراء المجتمع الدولي في ليبيا بمقر البعثة الأممية بطرابلس. (البعثة الأممية)

قالت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السياسة، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس إنّ الأمم المتحدة أطلقت برنامج «الشرطة والأمن» المشترك لمساعدة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل إعادة هيكلة وإصلاح الوزارة.

وأشارت وليامز، التي كانت تتحدث خلال اجتماع جمع ممثلين عن وزارة الداخلية وسفراء أجانب، إلى أنّ البرنامج يتضمن «التدريب والدعم الفني وإعادة تأهيل مرافق التدريب - ككلية الشرطة والمدرسة الفنية الشرطية وخلافها».

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وتابعت الدبلوماسية الأميركية، وفق بيان نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «يجسد هذا الاجتماع تقدير بعثة الأمم المتحدة لضرورة دعم وإصلاح القطاع الأمني في البلاد. إن دعمكم هذه الجهود أمر ضروري، فقد بادر بعضكم بهذا بالفعل ونحن ممتنون لثقتكم».

وأضافت أنه «لا ينبغي النظر إلى طرابلس على أنها استثناء، وإنما النظر إليها كمثال على الجهود التي يمكن تكرارها في جميع أنحاء ليبيا، لافتة إلى أنّ «الاتصالات الأخيرة بين الجهات الأمنية المعنية في الغرب والشرق (مُشجِّعة)».

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وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، طالب سفراء المجتمع الدولي بتدريب عناصر الشرطة الليبية على مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال لقاء في مقر البعثة الأممية بطرابلس، اليوم الخميس، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز.

جانب من اجتماع وزير الداخلية بسفراء المجتمع الدولي في ليبيا بمقر البعثة الأممية بطرابلس. (البعثة الأممية)

جانب من اجتماع وزير الداخلية بسفراء المجتمع الدولي في ليبيا بمقر البعثة الأممية بطرابلس. (البعثة الأممية)

جانب من اجتماع وزير الداخلية بسفراء المجتمع الدولي في ليبيا بمقر البعثة الأممية بطرابلس. (البعثة الأممية)

جانب من اجتماع وزير الداخلية بسفراء المجتمع الدولي في ليبيا بمقر البعثة الأممية بطرابلس. (البعثة الأممية)