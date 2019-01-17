مدرعات «الوحش» تظهر في الجنوب.. آليات أردنية لمواجهة الألغام والكمائن (فيديو وصور)

تعزيزات عسكرية من كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب (صفحة الكتيبة على فيسبوك)

ظهرت مدرعات «الوحش» المصنعة في الأردن ضمن التعزيزات العسكرية التي توجّهت إلى المنطقة الجنوبية للمشاركة في عملية «تطهير» الجنوب الليبي، وفقًا لمقطع فيديو بثّته كتيبة طارق بن زياد المقاتلة على «فيسبوك».

و«الوحشMRAP» هي مدرعات صُنعت خصيصًا لمقاومة الألغام والكمائن، تساعد القوات المسلحة على تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق الاشتباكات مع تنظيمات مسلحة على غرار تنظيم «داعش» الذي يلجأ إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في طريق القوات.

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وأعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة الجنوبية للمشاركة في عملية «تطهير» الجنوب الليبي التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر قبل أيام.

ونشرت الكتيبة على صفحتها بموقع «فيسبوك» فيديو تظهر فيه آليات عسكرية متنوعة، بينها مدرعات من نوع «الوحش والنمر»، التي جرى تصميمها وتطويرها للحروب الحديثة، وكذلك متطلبات مهمات الأمن الداخلي، وهي تتناسب مع كافة أنواع الطرق.

وجرى تصنيع مدرعات «الوحش» من قبل مكتب الملك عبدالله للتصميم «KADDB (كادبي)»، حيث جرى تقديمها لأول مرة في معرض سافيكس 2016 في عمَّان.

وتعرف المدرعات التي من فئة «MRAP» وهي اختصار لكلمة «Mine-Resistant Ambush Protected Vehicle»، بأنها عربة الحماية من كمائن الألغام، وهي مدرعة مدولبة 4*4 تدريعها ينتمي للمستوى الثاني STANAG 4569 KE L2.

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وأصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الثلاثاء الماضي، أمرًا ببدء عملية عسكرية شاملة في مناطق الجنوب الغربي.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن العملية العسكرية تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم «داعش» أو من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من خطف وقتل وابتزاز وتهريب، وتعمل مع دول أجنبية على تغيير طوبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلاد.

تعزيزات عسكرية من كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب (صفحة الكتيبة على فيسبوك)

تعزيزات عسكرية من كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب (صفحة الكتيبة على فيسبوك)

تعزيزات عسكرية من كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب (صفحة الكتيبة على فيسبوك)

تعزيزات عسكرية من كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب (صفحة الكتيبة على فيسبوك)