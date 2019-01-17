جهاز الإسعاف: سقوط 3 قتلى من المدنيين جراء اشتباكات جنوب طرابلس
القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 17 يناير 2019, 05:00 مساء
الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، يؤكد لـ«بوابة الوسط» سقوط ثلاثة قتلى من المدنيين جراء اشتباكات جنوب طرابلس، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى «عدة نداءات بالإخلاء ولم يتمكن من الاستجابة لها للأسف الشديد نتيجة حدة الاشتباكات».
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