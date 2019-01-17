تراجع إنتاج «أوبك» في ديسمبر بفعل تخفيضات ثلاث دول بينها ليبيا

حقل الشرارة النفطي. (الإنترنت)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إنها خفضت إنتاج النفط بشدة في ديسمبر، بفعل انخفاض الإنتاج في ثلاث دول أعضاء بالمنظمة من بينها ليبيا، بما يشير إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق بداية قوية لتجنب تخمة جديدة في المعروض.

وذكرت «أوبك» في تقريرها الشهري، بحسب وكالة «رويترز»، أن إنتاج المنظمة النفطي في ديسمبر انخفض بمقدار 751 ألف برميل يوميًا على أساس شهري إلى 31.58 مليون برميل يوميًا، بقيادة تخفيضات السعودية وليبيا وإيران.

وحققت «أوبك» والمنتجون من خارجها هذا الانخفاض في الإنتاج قبل بدء سريان اتفاق جديد لكبح الإنتاج.

واتفقت «أوبك» وروسيا ودول أخرى منتجة للخام من خارج المنظمة في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من الأول من يناير. ويبلغ نصيب «أوبك» من هذا الخفض 800 ألف برميل يوميًا.