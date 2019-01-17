إصابة مصري وليبي برصاص عشوائي في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

أصيب مدنيان اثنان (مصري وليبي) برصاص عشوائي في أماكن متفرقة بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المصري عمر الشريف علي (36 عامًا) أصيب بطلق ناري في الجنب الأيمن بمنطقة رأس اعبيدة»، مشيرة إلى أنه جرى إسعافه إلى المستشفى لتلقى الخدمات الصحية اللازمة.

وأوضحت أن الشخص الثاني يدعى أسامة آدم أسامة اسويكر (35 عامًا) وهو ليبي الجنسية، وأصيب بطلق ناري في اليد اليمنى بمنطقة الماجوري، حيث كانت هناك مشاجرة واستخدم أحدهم السلاح تزامنًا مع وجوده رفقة آخرين بالمنطقة.

وأكدت أن المصابين حالتهما الصحية مستقرة وتلقيا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.