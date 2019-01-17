إصابة مصري وليبي برصاص عشوائي في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 17 يناير 2019, 03:45 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

أصيب مدنيان اثنان (مصري وليبي) برصاص عشوائي في أماكن متفرقة  بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المصري عمر الشريف علي (36 عامًا) أصيب بطلق ناري في الجنب الأيمن بمنطقة رأس اعبيدة»، مشيرة إلى أنه جرى إسعافه إلى المستشفى لتلقى الخدمات الصحية اللازمة.

وأوضحت أن الشخص الثاني يدعى أسامة آدم أسامة اسويكر (35 عامًا) وهو ليبي الجنسية، وأصيب بطلق ناري في اليد اليمنى بمنطقة الماجوري، حيث كانت هناك مشاجرة واستخدم أحدهم السلاح تزامنًا مع وجوده رفقة آخرين بالمنطقة.

وأكدت أن المصابين حالتهما الصحية مستقرة وتلقيا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنصوري يوضح أسباب الطعن على التعديلين الدستوريين «10 و11» وقانون الاستفتاء
ليبيا
المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون الاستفتاء على مشروع الدستور
ليبيا
فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تطيل عمر فرامل السيارة