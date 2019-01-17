إيطاليا تطالب بـ«ضغط دولي» على الوضع الليبي

رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي يتحدث إلى الصحافيين بعد قمة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية في مقر المجلس الأوروبي. (فرانس برس)

شدد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي على ضرورة أن تبذل بلاده جهودا لتوفير ضغط دولي تحت قيادة الأمم المتحدة للتأثير على مجريات الوضع الليبي.

وقال كونتي في مقابلة مع جريدة «لا ستامبا» الصادرة اليوم في توريونو، إن مثل هذا الضغط بجب أن يمارس دون منافسة من بعض الأطراف الأجنبية ودون تجاوزات والتي بدورها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار وستكون ضارة».

وأشار كونتي إلى الدور الفرنسي الذي تلعبه فرنسا في ليبيا، قائلا: «أنا شخصياً أضغط على الأطراف الليبية كثيراً لأنهم يدركون المسؤوليات التي يتحملونها أمام شعبهم، والذي يطلب الاستقرار والرفاهية فقط (..) على الليبيين أن يجدوا حلاً لمصالح مواطنيهم».

وحول ما إذا كان مؤتمر باليرومو الذي عقد في نوفمبر الماضي هو مجرد ذكريات، قال كونتي: «لم أخدع نفسي أبداً بأن مؤتمر باليرمو يمكن أن يقدم حلاً نهائياً: في الوقت الذي قلت فيه إن على المجتمع الدولي تقع المسئولية وكنا أول من التزم باتخاذ إجراء لتجنب تصعيد محتمل للنزاع المسلح».

وحول ماذا يمكن أن تفعل إيطاليا، وعن التوازن مع فرنسا، قال المسئول الايطالي «إن سياستنا تستثني أية هيمنة أو توجهات استعمارية جديدة وهي سياسة تتسم بنهج شامل، وأعتقد أنه سيكون من الخطأ بالنسبة للبلدان الأوروبية أن تظهر منافسة في القارة الأفريقية»، مشيرًا إلى أن «التنمية في أفريقيا تؤثر على كل أوروبا ، البلدان التي قمت بزيارتها تعبر عن حل لمشاكل الهجرة ».

وقال، إن كلا من النيجر وتشاد لهما أهمية إستراتيجية لمصالح ايطاليا الوطنية، فهي منطقة تتركز فيها التهديدات الإرهابية الخبيثة، حتى بالنسبة لنا الأوروبيين، وقبل كل شيء، وهي بلدان عبور تدفقات الهجرة، وتلعب دوراً رئيسياً في مكافحة الاتجار بالبشر الذين يتدفقون على سواحلنا، فإذا كنت تريد حقاً إدارة ظاهرة الهجرة وعدم التعرض لها، عليك أن تبدأ من هنا».

وقال إن «ما يطالب به قادة البلدين (النيجر وتشاد) هو ألا يترك لوحدهما في الحرب ضد المتاجرين والمجموعات الإرهابية».

وعن سؤال هل تتوقع زيادة في عدد الجنود الايطاليين في النيجر؟، قال كونتي: «في الاتفاق مع النيجر من المتوقع بالفعل إمكانية زيادة وحداتنا، ولكن ليس بالضرورة أن نفكر في زيادة العدد الحالي، فمن الأفضل تأييد الصيغ المرنة، والتفكير أيضًا في أنشطة توجيه محددة ولفترات قصيرة».