باشاغا لسفراء المجتمع الدولي: لا تنقصنا الموارد المادية.. ونواجه 7 تحديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 02:02 مساء
باشاغا خلال لقائه سفراء المجتمع الدولي في ليبيا في مقر البعثة الأممية بطرابلس، بحضور غسان سلامة. (البعثة الأممية)

طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، سفراء المجتمع الدولي، بتدريب عناصر الشرطة الليبية على مكافحة الجريمة والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا، سفراء المجتمع الدولي في ليبيا في مقر البعثة الأممية بطرابلس، اليوم الخميس بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وقالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الوزير باشاغا استعرض أبرز التحديات التي تواجه وزارته، بينها التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة والجريمة المنظمة والإرهاب وداعش والهجرة غير الشرعية (غير النظامية) وحظر استيراد السلاح والانقسام السياسي وانقسام المؤسسات الأمنية.

وخاطب وزير الداخلية سفراء المجتمع الدولي خلال الاجتماع، قائلًا: «لا تنقصنا الموارد المادية في ليبيا، لكن ما نطلبه من المجتمع الدولي هو التدريب المتطور والتقنية والتجهيزات اللازمة للمراقبة والرصد ومكافحة الجريمة والإرهاب».

باشاغا خلال لقائه سفراء المجتمع الدولي في ليبيا في مقر البعثة الأممية بطرابلس، بحضور غسان سلامة. (البعثة الأممية)
باشاغا خلال لقائه سفراء المجتمع الدولي في ليبيا في مقر البعثة الأممية بطرابلس، بحضور غسان سلامة. (البعثة الأممية)
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