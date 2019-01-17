تشاد والنيجر تطالبان أوروبا برؤية مشتركة وحل عاجل لأزمة ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 17 يناير 2019, 01:30 مساء
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي خلال زياته النيجر. (الإنترنت)

طالبت تشاد والنيجر بحل عاجل للأزمة الليبية، مع إشراك البلدان المجاورة في فصول التسوية السياسية، بفعل تسببها في تواصل التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي لدولتي النيجر وتشاد، للقاء رئيسي البلدين.

وطالب الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو عقب مباحثاته مع كونتي بـ«حل للأزمة الليبية على وجه السرعة في إطار جهود الأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الإفريقي وجميع الدول المجاورة».

وفي إشارة إلى «الإرهاب» في منطقة الساحل، يدعو ديبي المجتمع الدولي إلى التعبئة بقوة لدعم الجهود المشتركة المبذولة في إطار القوة العسكرية الإفريقية المشتركة في الساحل.

ووجه نداءً عاجلًا لمعالجة قضايا الهجرة، داعيًا إلى مساعدات دولية لدرء المأساة الإنسانية في حوض بحيرة تشاد.

الانشغال ذاته نقله رئيس النيجر، مامادو يوسوفو، إلى رئيس الحكومة الإيطالية، خاصة قضية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والبحث عن حل للأزمة الليبية.

وأشار يوسوفو إلى التهديدات التي تتعرض لها منطقة الساحل وبلاده، قائلًا: «النيجر تواجه ثلاثة تهديدات على حدودها، وبالتحديد التهديد القادم من ليبيا في ظل عدم الاستقرار في هذا البلد؛ وفي منطقة الساحل خاصة في شمال مالي وتهديدات بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد».

وعبر رئيس النيجر عن قلقه بشأن الحاجة الملحة إلى نهاية سريعة للأزمة في ليبيا، مضيفًا: «لطالما بقيت ليبيا في الفوضى الحالية، فإنها ستواصل رفع مستوى تهديدات الجماعات الإرهابية».

وشدد إلى رؤية مشتركة بين الدول الأوروبية حول حل الأزمة الليبية.

من جانبه، رد كونتي بالقول إن المجتمع الدولي يجب أن يكون أكثر نشاطًا لإيجاد حل للأزمة الليبية ومراقبة تدفقات الهجرة.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية قام بجولة إفريقية قصيرة، بدأها يوم الثلاثاء بزيارة إلى النيجر واختتمها بتشاد أمس الأربعاء.

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