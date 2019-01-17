الثني يزور جرحى القوات المسلحة في المستشفيات المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 12:28 مساء
رئيس الحكومة الموقتة يزور جرحى الجيش الليبي بالمستشفيات المصرية. (صورة من الحكومة الموقتة)

زار رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، جرحى القوات المسلحة الموجودين بالمستشفيات المصرية.

وتفقد رئيس الحكومة الموقتة، أوضاع الجرحى بمختلف المصحات والمستشفيات فى العاصمة المصرية القاهرة والذين أصيبوا جراء المعارك ضد الإرهاب والجماعات الظلامية، ومراحل العلاج واحتياجاتهم.

كما أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة جولة، اطلع خلالها على إمكانيات المستشفيات وطرق العلاج.

وقالت الحكومة الموقتة، إن زيارة الثني تأتي للاطمئنان على صحة الجرحى والرفع من معنوياتهم بعد إصابتهم في محاور القتال في حرب الجيش ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تسلم درعًا تكريماً له وللقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على دورهما ووقوفهما إلى جانب عناصر الجيش.

رئيس الحكومة الموقتة يزور جرحى الجيش الليبي بالمستشفيات المصرية. (صورة من الحكومة الموقتة)
رئيس الحكومة الموقتة يزور جرحى الجيش الليبي بالمستشفيات المصرية. (صورة من الحكومة الموقتة)
رئيس الحكومة الموقتة يزور جرحى الجيش الليبي بالمستشفيات المصرية. (صورة من الحكومة الموقتة)
رئيس الحكومة الموقتة يزور جرحى الجيش الليبي بالمستشفيات المصرية. (صورة من الحكومة الموقتة)
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