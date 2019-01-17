تواصل حملة المسح الصحي لمراكز إيواء المهاجرين

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صورة من صفحة المركز بفيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن حملة المسح الصحي لمراكز إيواء المهاجرين، تتواصل هذه الأيام، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة.

وسيتم خلال الحملة، إلقاء محاضرات توعوية وتثقيفية للنزلاء بمراكز الإيواء وكذلك العاملين بتلك المراكز من أفراد أمنٍ وحماية والموظفين الآخرين.

ويشمل المسح الصحي جميع مراكز الإيواء للمهاجرين بمختلف أنحاء ليبيا التابعة لجهاز مكافحة الهجرة، والعاملين في هذه المراكز، وكذلك لأفراد الأمن التابعين لمراكز الإيواء.

ويستهدف برنامج المسح الصحي إجراء الكشوفات الصحية للمهاجرين على مرض الدرن ومرض الجذام.

وتشمل الكشوفات التصوير بالأشعة وإجراء اختبار حساسية الدرن، وتحال الحالات التي يُشتبه في إصابتها بالدرن إلى الفحص المعملي المجهري وفحص الجين إكسبرت، وسيتم إعطاء العلاج للمرضى الذين تثبت إصابتهم بمرض الدرن.

وكانت «الدولية للهجرة»، قالت في أغسطس الماضي، إنها ساهمت في ترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر من ليبيا، من خلال برامجها للعودة الطواعية، لافتة إلى زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا بشكل يثير القلق.

وتحدثت المنظمة عن «زيادة مثيرة للقلق» في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، لافتة إلى تضاعف أعدادهم من 5500 مهاجر إلى 9300 مهاجر بين العامين 2017 و2018.

وأطلقت منظمة الهجرة برامج العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا، في العام 2016، في إطار مبادرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم، وبتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا.