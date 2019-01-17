وادي القطارة.. شتاء السيول والحكايات والمخالفات

أعاد مشهد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة الشرقية منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى خاطر الكثيرين منطقة وادي القطارة، وكلما ازدادت كمية الأمطار ارتفع مؤشر فضول البحث والتقصي عن الوادي الذي أغرق بنغازي منذ عقود.

ويزداد تخوف أهالي بنغازي من فيضان الوادي، لكن التاريخ يقول إن آخر فيضان غطى المدينة بأكملها عام 1918 م أي قبل 100 عام ، ومنذ ذلك الحين لم تشهد المدينة فيضانًا بعد بناء سد وادي القطارة الرئيسي، وسد وادي القطارة الثانوي.

واستهدف بناء السدين إلى حماية مدينة بنغازي من الفيضانات، وتغذية المخزون الجوفي للمنطقة ، والاستفادة من المياه المحجوزة في الري والزراعة، حيث يبعد السد الرئيسي أربعين كيلو مترًا جنوب شرق مدينة بنغازي بالقرب من منطقه الرجمة، ويبعد السد الثانوي مسافة 30 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بنغازي .

ويقول الأكاديمي المتخصص في الأرصاد الجوية الدكتور الضاوي المنتصر في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مقبلون على الفترة الرطبة، التي تشهد زيادة معدلات الأمطار الشهرية والفصلية والشتوية و اتساع موسم تساقطها، وزيادة قيمتها الفعلية وبداياتها المبكرة، والتي سوف تمتد بإذن الله حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي».

ويحذر ممّا «قد تسببه السيول الجارفة أثناء العواصف المطرية في المنحدرات، والمناطق المنخفضة والأودية ومصباتها أو في المدن التي تعاني من سوء شبكات التصريف».

وفي هذا السياق تتزايد المخاوف من احتمال انهيار السدين، حيث انهار السد الثانوي في العام 1972 بسبب كثرة الفيضانات في ذلك الموسم، وغرقت بعض الأحياء في بنغازي بسبب خروج مياه السد من مجرى الوادي .

لكن فني تشغيل ومراقبة السدود المهندس صلاح العقوري يقول: «السد مصمم ليصمد 100عام أخرى، حيث شيدته أفضل الشركات الأجنبية»، مضيفًا أن «المهندس الذي صمّمه سبق أن صمم قبله 25 سدًا على مستوى العالم ، كما أنه يحظى بمتابعة مهندسي الشركة العامة للمياه ببنغازي، والمكتب الاستشاري للإسكان والمرافق».

وأشار إلى أن السد مصمم ليتحمل 120 مليون متر مكعب من المياه، وفي حالة زيادة كمية المياه سوف تخرج الكمية الزائدة عن طريق المفيض بشكل تلقائي» ونوه إلى «مراقبة السد بواسطة عدة أجهزة هي التي تعطي مؤشرًا عن حال السد، وهناك أرقام مسموح بها، وفي حال تجاوزت القراءات هذه القيم نبلغ الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي، وهيئة السلامة الوطنية، مشيرًا إلى أن المياه المحجوزة في السد وصلت إلى 2% فقط».

مخالفات

ورغم دوره في حماية بنغازي من الفيضانات إلا أن السد شهد تجاوزت في البناء، ومن ثم كلف عميد بلدية بنغازي السابق عبد الرحمن العبار لجنة الإزالة بأداء مهامها وإزالة هذه المخالفات ، ويقول رئيس لجنة الٍإزالة عمران المقصبي: أصدرت لجنة الإزالة قرار رقم 11 لسنة 2018 بشأن إزالة العوائق التي تقع في مجري وادي القطارة من الرجمة إلى بحر قاريونس».

وأضاف «تم تكليف مأمور الضبط القضائي بلجنة الإزالة للتنسيق مع الشرطة الزراعية الذين استلموا نسخة من القرار الذي يحمل تاريخ 11/10/2018 ، و حاليًا هناك تنسيق بين الحرس البلدي بلجنة الإزالة مع الشرطة الزراعية بشأن تبليغ المخالفين».

حكايات الوادي

وما بين المخاطر والمخالفات، يمتلئ الوادي بالحكايات، ويقول جار الوادي موسى اللافي «قبل إنشاء السد كان الوادي يحجز بين السكان جنوبه وشماله»، ويضيف «مثلًا في النصف الثاني من الخمسينات تصادف جريان الوادي خلال عودة طالب إلى عائلته في زاوية أم شخنب–جنوب الوادي–قادمًا من سوسة في عطلة منتصف العام، فاضطر لقضاء كل الإجازة مع عائلة اللافي المقيمين شتاء في الكهوف (القطارات أوالقطاطير اللائي جاء منهن تسمية الوادي).

التراب الندي

ويروي اللافي «هناك قصة طريفة شهدها أخي الأكبر(مواليد 1950) عندما جرف الوادي بيوت بعض العائلات، وكان أحدهم يجاهد لإنقاذ (حمارته) وقال لي إنه حين يئس من العملية أطلق صرخة في أذنها وأرخى قبضته، فانجرفت مع السيل، لينتشر المثل الشعبي الدارج (وادينا وادي القطارة .. شال عزوز وجاب حمارة )» .

ويتردد على الوادي يوميًا تقريبًا أوبالتناوب في استراحات (براريك شتاء) (خيم صيفًا) ، بعض الناس من قبيلة العواقير وآل اللافي وآخرين ، ويشير اللافي إلى أن : الوادي كان أحد أهم الأماكن التي يقصدها صيادو الشيهم «صيد الليل».

وعن سكان الوادي يقول : الوادي بدءًا من رقبة الناقة لعند حافته الغربية تتقاسمه قبائل وعائلات : قبيلة العبار، وعائلة المختاري من بيت علي ديهوم ، وعائلة اللافي أولاد الشيخ ، وقبيلة الفوارس.

ومن التقاليد الطريفة للناس عند الوادي في حال ارتفاع منسوب المياه أن يربط «الحدارة » القادمون من المدينة ما تيسر من البضاعة التي جلبوها (السكر الشاي...إلخ) إلى أحد من عائلاتهم على الضفة الأخرى. ويبقى في الحكايات مخاطر، لأن أخطر أوقات الوادي والأودية عمومًا هي أواخر الخريف حيث يحدث أن تداهم المياه الرعاة أوبعض النازلين لسبب ما في المجرى ، أوغير بعيد منه فيسبب لهم خسائر مادية.