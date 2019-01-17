حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (17 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيًا على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الجمعة وفرصة لسقوط الأمطار مساء السبت على السواحل والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-20) مْ لتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (14-18)مْ ولا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية لتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16 - 22)مْ.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية بوجه عام والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (14- 21) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على بعض مدن ومناطق ليبيا