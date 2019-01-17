حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (17 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيًا على بعض مناطق الشمال الشرقي.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الجمعة وفرصة لسقوط الأمطار مساء السبت على السواحل والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15-20) مْ لتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (14-18)مْ ولا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية لتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16 - 22)مْ.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية بوجه عام والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (14- 21) مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على بعض مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
07
|
19
|
قليلة السحب
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
طرابلس
|
07
|
18
|
قليلة السحب
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
العزيزية
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
الزاوية
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
الخمس
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
مصراتة
|
07
|
18
|
قليلة السحب
|
07
|
18
|
قليلة السحب
|
سرت
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
نالوت
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
04
|
15
|
قليلة السحب
|
03
|
12
|
قليلة السحب
|
غريان
|
05
|
12
|
قليلة السحب
|
05
|
14
|
قليلة السحب
|
ترهونة
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
04
|
12
|
قليلة السحب
|
بني وليد
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
مزده
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
05
|
15
|
السماء صافية
|
ابونجيم
|
07
|
18
|
قليلة السحب
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
القريات
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
05
|
15
|
السماء صافية
|
هون
|
06
|
18
|
قليلة السحب
|
08
|
20
|
السماء صافية
|
غدامس
|
06
|
16
|
السماء صافية
|
04
|
15
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
03
|
16
|
السماء صافية
|
05
|
18
|
السماء صافية
|
سبها
|
05
|
16
|
السماء صافية
|
07
|
18
|
السماء صافية
|
مرزق
|
05
|
15
|
السماء صافية
|
07
|
17
|
السماء صافية
|
القطرون
|
05
|
17
|
السماء صافية
|
08
|
20
|
السماء صافية
|
غات
|
07
|
22
|
السماء صافية
|
07
|
22
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
البريقة
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
اجدابيا
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
بنغازي
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
مرج
|
05
|
13
|
قليلة السحب
|
03
|
11
|
قليلة السحب
|
البيضاء
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
02
|
11
|
قليلة السحب
|
شحات
|
04
|
12
|
قليلة السحب
|
02
|
11
|
قليلة السحب
|
درنة
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
03
|
11
|
قليلة السحب
|
طبرق
|
05
|
14
|
قليلة السحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
جالو
|
05
|
16
|
السماء صافية
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
05
|
15
|
السماء صافية
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
السرير
|
06
|
16
|
السماء صافية
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
تازربو
|
08
|
17
|
السماء صافية
|
08
|
20
|
قليلة السحب
|
الكفرة
|
08
|
17
|
السماء صافية
|
08
|
19
|
السماء صافية