البعثة الأممية تستضيف اجتماعًا لبحث تمكين الإدارات الأمنية في داخلية الوفاق

وصول وزير الداخلية فتحي باشاغا وممثلين عن الوزارة وسفراء المجتمع الدولي لحضور اجتماع تستضيفه بعثة الأمم المتحدة. (صورة من البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وصول وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا وممثلين عن الوزارة وسفراء المجتمع الدولي لحضور اجتماع تستضيفه البعثة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إن وزير داخلية الوفاق استعرض رؤيته وخطة العمل لتطوير وتمكين الإدارات الأمنية في الوزارة والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، قالت في بيان صادر عنها أمس، إن منطقة جنوب طرابلس «خاصة منطقة بن غشير تشهد، منذ الثلاثاء، تدهورًا في الأوضاع الأمنية وترديًا في الأوضاع الإنسانية نجم عنه إيقاف الدراسة وترويع المدنيين بسبب حدوث اشتباكات مسلحة وتحشيد من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة (لم تسمها) في محاولة جديدة لفرض أجندتها على الدولة، في الوقت الذي بدأت فيه الأمور داخل العاصمة طرابلس تتجه نحو الاستقرار».

وحذرت وزارة الداخلية من «أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على محيط مطار طرابلس العالمي» واعتبرته «أمرًا مرفوضًا كون المطار مرفقًا حيويًّا وسياديًّا لا يجوز إخضاعه أو تبعيته لأي قوة جهوية أو ميليشياوية مهما كانت»، كما أكدت أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات من قبل مؤسسات الدولة لفرض السيطرة على المطار ومرافقه ومحيطه».

وطالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في ختام البيان، «بتوقيف الاشتباكات والتحشيد»، مؤكدة أنها «ستحيل تقريرها عما حدث وما سيحدث من خروقات إلى المجلس الرئاسي ليتحمل المسؤولون عنها تبعات أفعالهم أمام العدالة والشعب الليبي والمجتمع الدولي».

وصول وزير الداخلية فتحي باشاغا وممثلين عن الوزارة وسفراء المجتمع الدولي لحضور اجتماع تستضيفه بعثة الأمم المتحدة. (صورة من البعثة الأممية)

وصول وزير الداخلية فتحي باشاغا وممثلين عن الوزارة وسفراء المجتمع الدولي لحضور اجتماع تستضيفه بعثة الأمم المتحدة. (صورة من البعثة الأممية)

وصول وزير الداخلية فتحي باشاغا وممثلين عن الوزارة وسفراء المجتمع الدولي لحضور اجتماع تستضيفه بعثة الأمم المتحدة. (صورة من البعثة الأممية)