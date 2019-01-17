«تعليم الوفاق» تنظم ورشة عمل حول الواجبات المنزلية

تعليم الوفاق تنظم ورشة عمل حول الواجبات المنزلية. (صورة من تعليم الوفاق)

نظمت إدارة التعليم الأساسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الأربعاء، بقاعة المعلمين بصبراتة ورشة عمل حول «الواجبات المنزلية وتأثيراتها السلبية على التلميذ».

حضر الورشة مدير إدارة التعليم الأساسي بوزارة التعليم أحمد ورئيس مصلحة التفتيش التربوي وعلي سعيد المهنكر ومراقب تعليم صبراتة وعلي عمر يحيى ومدير مكتب التفتيش التربوي بالسهل الغربي ورئيس وحدة التفتيش التربوي بصبراتة ومدير مكتب التفتيش التربوي بالزاوية ورئيس وحدة التفتيش التربوي زوارة ورئيس وحدة التفتيش التربوي العجيلات ومدير مكتب شؤون التعليم الأساسي بمراقبة تعليم صبراتة هشام الجمل .

تأتي ورشة عمل «الواجبات المنزلية وتأثيراتها على التلميذ»، في إطار خطة وزارة التعليم ورؤيتها حول إلغاء الواجبات المنزلية واستبدالها بالواجبات المدرسية وأداء التلميذ للواجب المدرسي بشكل عملي داخل الحصة.

وقدم مدير إدارة التعليم الأساسي بوزارة التعليم عرضاً مرئياً يوضح النتائج السلبية للواجبات المنزلية من خلال دراسات لخبراء التعليم والتأثير النفسي والعلمي الذي ينعكس سلباً على عمليات التعلم للتلاميذ.

كما قدم رؤية وزارة التعليم وخطتها في تنفيذ الواجبات المدرسية داخل الفصل المدرسي والجدوى العلمية والنتائج الإيجابية في عمليات تحليل وكتابة الواجبات ومراجعتها خلال الحصة المدرسية وهو توجه كثير من الأنظمة التعليمية الحديثة حسب رؤية وزارة التعليم.

وشهدت الورشة نقاشاً مستفيضاً حول الجوانب الإيجابية والسلبية في آلية تنفيذ الواجبات المدرسية ضمن اليوم الدراسي.

حضر ورشة العمل مديرو مكاتب شؤون التعليم الأساسي بمراقبات تعليم: صبراتة، الزاوية، الزاوية الغرب، صرمان، العجيلات، زوارة، الجميل، رقدالين، زلطن، باطن الجبل.

تعليم الوفاق تنظم ورشة عمل حول الواجبات المنزلية. (صورة من تعليم الوفاق)