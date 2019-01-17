بعد توقف 5 سنوات.. تفعيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزاوية

وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزاوية. (صورة من صحة الوفاق)

قالت إدارة الشؤون الطبية في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، إنها تعمل على تفعيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزاوية، بعد توقف خمس سنوات.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم، إنه في إطار جهودها لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات قامت إدارة الشؤون الطبية بالتنسيق مع إدارة مستشفى الزاوية التعليمي بالعمل على إعادة تفعيل جهاز القسطرة القلبية والذي توقف عن العمل وخرج عن الخدمة من تاريخ 2014/4/16 .

وتابع مدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور الطاهر سليمان، أنه بعد إجراء المعايرة وأعمال الصيانة اللازمة سيفتح المجال لاستشاري أمراض القلب والقسطرة للعمل بكل حرفية بالمستشفى.

وبحسب إدارة المستشفى، فإن وحدة القسطرة القلبية استضافت خلال هذا الأسبوع استشاري القلب الدكتور خالد كشلاف وأن المستشفى يسعى بعد توفير النواقص لعمل الجهاز استضافة أغلب استشاري القلب مما يساهم في تغطية المنطقة الغربية وباقي المناطق ويوفر على المواطنين الأموال ومشقة السفر.

وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزاوية. (صورة من صحة الوفاق)