النواب البلجيكيون يصرون على معرفة مصير فوائد الأموال الليبية المجمدة

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 17 يناير 2019, 08:13 صباحا
مصرف يوروكلير. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير الخزانة البلجيكي السابق مارك مونباليو، أن قرار الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة والتي وضعتها مؤسسة الاستثمارات الليبية، في عهدة مصرف «يوروكلير» يستند إلى موقف أوروبي محدد.

وقال مونباليو خلال جلسة سماع كرسها البرلمان البلجيكي، لمعرفة مصير الأموال الليبية المجمدة، والتي تبخرت  خلال السنوات القليلة الماضية ويناهز حجمها  اثنين مليار يورو، إن وزارة الخزانة البلجيكية لا ضلع لها فيما  حصل، مشيرًا إلى أنه تم الاستناد إلى موقف من قسم العلاقات الخارجية في المجلس الأوروبي، ومكتب خدمة الشؤون الخارجية للاتحاد.

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وأوضح أنه تلقى رسالة إلكترونية من مندوب بلجيكا في المجلس الأوروبي، اعتبرت أنه لا يوجد على الصعيد الأوروبي مانعًا من التصرف في فوائد الأموال الليبية.

وأضاف أن مصرف يوروكلير اتصل بالفعل بالخزانة العامة البلجيكية، وأن الخزانة أبلغت المصرف بموقف الاتحاد الأوروبي، ما دفع للاستناد عليه والإفراج عن فوائد الأموال.

ولم يكشف مارك مونباليو عن الجهة (أو الجهات) التي استفادت من فوائد الأموال، فيما كانت أوساط بلجيكية في أكتوبر الماضي، ذكرت أن جزءًا منها استفادت منه بعض المليشيات في طرابلس.

ولم تقنع شهادة مدير الخزانة السابق غالبية النواب البلجيكيين، الذين قرروا تكريس جلسات سماع جديدة لقضية الأموال الليبية المجمدة، والتي تتفاعل بشكل مستمر  منذ أن كشف فريق تابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، عن تسجيل تجاوزات فعلية في إدارة هذه الأموال.

وخلال جلسة السماع، أدان النائب جورج جيلكيني الذي يتابع القضية منذ البداية، ما وصفه بـ«عدم الاكتراث غير المنطقي»، الذي سمح بالإفراج عن الأموال الليبية.

وقال: «كيف يمكن رفع التجميد  من خلال تلقي رسالة إلكترونية واحدة ومن دون».

القيام بتحليل قانوني
وأضاف أنه كان من المجدي التوجه إلى استشارة خلية تحليل المعطيات المالية، لأن المسألة الحيوية تظل  الوقوف عن الجهة التي استفادت من فوائد الأموال، وأن مسؤولية الذين اتخذوا القرار تبدو ضخمة.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الخطوة المقبلة سيتمثل في قيام البرلمان البلجيكي باستجواب مندوب بلجيكا السابق في المجلس الأوروبي، الذي وجه الرسالة الإلكترونية التي استندت عليها الخزانة البلجيكية للإفراج عن فوائد المتبخرة للأموال الليبية.  

كما قرر النواب دعوة أحد خبراء الأمم المتحدة إلى بروكسل وتبادل المعلومات معه.

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