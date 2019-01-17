ندوة علمية بطبرق للتوعية من مخاطر الألوان الصناعية في المواد الغذائية

نظم جهاز الحرس البلدي في طبرق، الأربعاء، بالمركز الثقافي في المدينة، ندوة علمية للتوعية من مخاطر المُـركَّبات والألوان الصناعية المحظورة بالمواد الغذائية وتأثيرها السلبي على الكبار والصغار.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي، لـ«بوابة الوسط»، إن الندوة جرى إعدادها بالتنسيق مع مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية من أجل تعريف المواطنين بمخاطر المواد الحافظة والألوان المحظورة التي تضاف إلى المواد الغذائية المستوردة من البلدان المجاورة مثل مصر وتونس.

وأضاف زاكي أن هناك منتجات كثيرة موجودة بمحال بيع المواد الغذائية بمدينة طبرق ويشتريها المواطنون دون علم أو دراية بمخاطرها وما تسببه من أمراض مسرطنة.

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وطالب رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى زاكي، جميع محال الجملة بالمدينة، خاصة التي تستورد البضائع من مصر عن طريق منفذ إمساعد البري، بضرورة العمل بالتعليمات الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وأخذها بعين الاعتبار.