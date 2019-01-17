تضرر عدد من المنازل جنوب طرابلس جراء القصف

تضررت عدد من المنازل جراء القصف خلال الاشتباكات التي اندلعت في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لبعض المنازل وقد تدمرت أجزاء منها نتيجة للقصف.

وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات، التي دارت صباح الأربعاء جنوب طرابلس، إلى 5 ضحايا فيما جُرح 20 شخصًا آخرين، حيث تفقد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر، الجرحى.

وأكدت مصادر محلية متطابقة في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة، اندلاع اشتباكات متقطعة بمدخل المنطقة باتجاه كوبري وادي الربيع- سوق الأحد.

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وأعلنت قوة حماية طرابلس صد هجوم مجموعات مسلحة، لم تسمها، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء «لمنع تلك المجموعات من إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة».