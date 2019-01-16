قتيلان وتسعة جرحى جراء إطلاق النار العشوائي في بنغازي وطبرق خلال ديسمبر

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 16 يناير 2019, 10:19 مساء

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، أن المستشفى تسلم قتيلين وتسعة مدنيين مصابين بسبب إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مدينتي بنغازي وطبرق خلال شهر ديسمبر 2018.

وقالت البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المستشفى تسلم جثماني عبدالجليل محمود الحاسي (60 عامًا)، ومهدي جمعة القطعاني (18 عامًا) من مدينة طبرق الذي أُصيب أواخر نوفمبر وتوفي متأثرًا بالإصابة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بالإضافة إلى تسعة مصابين جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية.

وأشارت البرغثي إلى أن الإحصاءات «تتذبذب بين الحين والآخر، نتيجة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، التي غالبًا ما يكون ضحاياها من المدنيين».

اقرأ إيضًا: مستشفى الجلاء: 3 قتلى و6 جرحى جراء الأعيرة النارية العشوائية خلال نوفمبر

يشار إلى أن المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاضطراب الناجم عن اللعب.. قد يصبح مرضًا عالميًا