قتيلان وتسعة جرحى جراء إطلاق النار العشوائي في بنغازي وطبرق خلال ديسمبر

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، أن المستشفى تسلم قتيلين وتسعة مدنيين مصابين بسبب إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مدينتي بنغازي وطبرق خلال شهر ديسمبر 2018.

وقالت البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المستشفى تسلم جثماني عبدالجليل محمود الحاسي (60 عامًا)، ومهدي جمعة القطعاني (18 عامًا) من مدينة طبرق الذي أُصيب أواخر نوفمبر وتوفي متأثرًا بالإصابة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بالإضافة إلى تسعة مصابين جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية.

وأشارت البرغثي إلى أن الإحصاءات «تتذبذب بين الحين والآخر، نتيجة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، التي غالبًا ما يكون ضحاياها من المدنيين».

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يشار إلى أن المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.