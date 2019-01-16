«الهلال الأحمر» توزع مخزون الطوارئ على كافة الفروع

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 16 يناير 2019, 10:04 مساء
متطوعو الهلال الأحمر أثناء توزيع المخزون الاستراتيجي على الفروع. (صفحة الأمانة العامة للجمعية على فيسبوك)

باشرت إداره العمليات بجمعية الهلال الأحمر الليبي في توزيع مخزون الطوارئ الذى يشمل المواد الغذائية والغير غذائية من المخازن الاستراتيجية التابعة للأمانة العامة للجمعية إلى كافة فروع الجمعية بمختلف مناطق البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة بجمعية الهلال الأحمر، بهاء الكواش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذه العملية تأتي «بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، لغرض الاستجاربة للطوارئ خصوصًا في فصل الشتاء».

وأوضح الكواش، أن عملية التوزيع ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة حتى يصل هذا المخزون إلى كل فروع جمعية الهلال الأحمر فى مختلف مناطق ليبيا، للمساعدة وتخفيف العبئ على المواطنيين.

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