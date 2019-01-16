لمواجهة المتمردين قرب حدود ليبيا.. إيطاليا تعرض تدريب القوات التشادية

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم الأربعاء 16 يناير 2019 (آكي)

أعربت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، عن استعدادها المساعدة في تدريب وتأهيل القوات التشادية، في إطار دعم الدولة الأفريقية لمواجهة الإرهاب في غرب القارة السمراء، والحركات المتمردة المتمركزة قرب حدود ليبيا، مع انتشار تنظيمي «بوكو حرام» و«القاعدة» في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في إنجمينا مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، «نحن على استعداد لتقديم مهاراتنا واستكشاف إمكانية زيادة المساهمة الإيطالية في بناء قدرات القوات المحلية» التشادية.

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وأضاف كونتي، الذي زار أمس الثلاثاء النيجر، «بوسع قواتنا المسلحة بكل تأكيد المساعدة في تدريب وتأهيل القوات المسلحة المحلية لتعزيز محيط الأمن في هذا البلد والدول المجاورة الأخرى، حتى تتمكن من التصدي على الأرض للتهديدات الإرهابية وتهريب البشر والمخدرات والسلاح، بشكل أكثر فعالية».

يذكر أن إيطاليا أعلنت في شهر سبتمبر الماضي إرسال بعثة عسكرية تدريبية إلى النيجر، بناء على اتفاق مع السلطات في نيامي؛ لمساعدة القوات المحلية هناك على مراقبة حدود البلاد.