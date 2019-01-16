كونتي يحذر من انهيار أوروبا تحت وطأة الهجرة

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (بوابة الوسط)

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من أن أوروبا قد تكون معرضة للانهيار تحت وطأة الهجرة، قائلاً: «لقد قلت دائمًا وكررت عدة مرات في المحافل الأوروبية، أن أوروبا لا يمكنها أن تعاني بسبب الإتجار بأرواح البشر».

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية تشاد، التي يزورها حاليًا، إدريس ديبي، أضاف رئيس الحكومة الإيطالية أنه «لا يمكن لأوروبا أن تغمرها هذه الحقيقة القاسية، بل عليها منعها، على غرار وجوب منعها التهديدات الإرهابية».

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وأشار كونتي إلى أن الأمر يتعلق «بمواجهة ظاهرتين ذواتي تأثير سلبي قوي، لا في أفريقيا وحسب، بل في أوروبا أيضًا»، وذلك «من خلال استراتيجية واضحة ومنهج منظم، وإلا فإنها ستبقى غارقة»، في خضم هذه الظاهرة.

وتابع: «قلت أمس إن أوروبا يمكنها أن تنهار تحت وطأة ظاهرة الهجرة»، فـ«نحن في حالة انقسام، نشكك بقدرتنا على معالجة المشاكل، وأوروبا تجازف بدفع ثمن ذلك». وذكر كونتي بأنه أول رئيس وزراء إيطالي يزور البلاد، معترفًا بأنه «ربما كان من الضروري القيام بذلك سابقًا من أجل الأهمية الاستراتيجية لمصالح إيطاليا وأوروبا».

وقال رئيس حكومة إيطاليا: «أنا في تشاد اليوم للتفكير مع الرئيس ديبي بأنه لا يمكن أبداً أن نوهم أنفسنا بمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر من خلال قطع طريق ما على المجرمين، فهم يجدون واحدة أخرى بعد لحظة».

وخلص كونتي إلى القول: «إن الهدوء الحالي على طريق وسط البحر المتوسط ظاهري فقط، فهناك طرق أخرى في طور النمو»، لذلك «يجب مواجهة هذه الظاهرة على مستوى عالمي».

وتتكرر حالات الشد والجذب بين الدول والمؤسسات الأوروبية بشأن إنزال واستقبال المهاجرين منذ عدة أشهر، خاصة بعد أن أعلنت إيطاليا إغلاق موانئها نهائيًّا في وجه السفن التي تتولى عمليات البحث والإنقاذ في البحر.

يأتي هذا فيما يمارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا «مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر»، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدولة.