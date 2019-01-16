ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس ووزير الصحة يتفقد الجرحى

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات، التي دارت صباح اليوم جنوب العاصمة طرابلس، إلى 5 ضحايا فيما جُرح 20 شخصًا آخرين، حيث تفقد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر، الجرحى.

وقال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة عمر الطوير: «إن الجرحى يتلقون العلاج داخل عدد من المستشفيات العامة والمصحات الخاصة وجميعهم في حالات صحية مستقرة، فيما عدا حالة واحدة تتلقى العلاج داخل غرفة العناية المشددة».

ولفت مدير إدارة التفتيش والمتابعة إلى أن وزير الصحة المفوض «أعطى تعليمات عاجلة بتوفير كل النواقص التي تحتاجها بعض أقسام الإسعاف والطوارئ في عدد من المستشفيات العامة داخل العاصمة».

وأشار الطوير إلى أن إدارة الشؤون الطبية طالبت مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بـ«رفع الجاهزية الكاملة داخل المستشفيات بما في ذلك أقسام الطوارئ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات تعمل على مدى الـ24 ساعة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 16 من يناير».

وأكدت مصادر محلية متطابقة في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة، اندلاع اشتباكات متقطعة بمدخل المنطقة باتجاه كوبري وادي الربيع- سوق الأحد.

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وأعلنت قوة حماية طرابلس صد هجوم مجموعات مسلحة، لم تسمها، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء «لمنع تلك المجموعات من إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة».