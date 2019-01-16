«بلدي» سرت يفشل للمرة السادسة في عقد اجتماع مكتمل النصاب

ديوان بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

فشل المجلس البلدي سرت في عقد اجتماع مكتمل النصاب للمرة السادسة نظرًا لعدم توفر وتحقق النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، على ما أفاد الناطق باسم المجلس محمد الأميل «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء.

وقال الأميل لـ«بوابة الوسط» إن المجلس البلدي سرت لم يعقد اجتماعًا منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي «بسبب عدم التزام جل الأعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي بالحضور رغم الدعوات المتكررة التي تسبق مواعيد الاجتماع المحددة في بداية ومنتصف كل شهر».

وأشار الأميل إلى أن عميد بلدية سرت، مختار المعداني، عقد اجتماعًا تشاورًّيا مع عضو المجلس البلدي المكلف متابعة ملف البنية التحتية غيت عبدالله أوحيدة، والعضو المكلف متابعة ملف التعليم والتدريب صالح عيادة بحضور أمين سر المجلس البلدي علي الهادى.

وأوضح أن الاجتماع خُصِّص لمتابعة احتياجات مراقبة التعليم وإدارة الخدمات الصحية بسرت والعمل على دعم القطاعين لأهميتهما، كما ناقش موضوع مشروع تنفيد محطة تحلية المياه بالمدينة والإجراءات اللازمة بشأنها من قبل وزارة الموارد المائية.

ونوه الأميل إلى أن عميد بلدية سرت اتفق خلال اجتماعه التشاوري مع عضوي المجلس البلدى على «تطبيق اللوائح المنظمة لقانون العمل رقم (12) بشأن غياب أعضاء المجلس البلدي سرت منذ أواخر شهر أكتوبر وإحالة كافة المحاضر إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق للنظر في الملف الشائك».