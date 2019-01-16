حكومة الوفاق: صياغة قرار لتحديث المنظومـة الأمنية بالمطارات الليبية

اجتماع رفيع المستوى يناقش مسوَّدة قرار وتوصيات البرنامج الوطني لأمن المطارات.

عقدت عدة وزارات وجهات بحكومة الوفاق الوطني اجتماعًا مهمًّا بمقر وزارة المواصلات بحضور وكيل الوزارة، هشام عبد الله أبوشكيوات، لمناقشة مسوَّدة قرار لتحديث المنظومـة الأمنية بالمطارات الليبية.

وأشار مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، إلى أن الاجتماع ضم الجهات الأمنية والقانونيـة، التي لها علاقة بسنِّ قوانين أمن الطيران، واللوائح المنظمة لحماية المطارات وأمن الطيران.

ووفق بيان الوزارة على «فيسبوك»، شارك ممثلون عن وزارات المواصلات والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى لجنة أمن المطارات، ولجنة الأمن الخارجي، وخبراء أمنييـن ومندوبيين عن شركات الطيران ومستشار قانوني من المجلس الرئاسي.

مسافرون ليبيون: نتعذب في المطارات بسبب فوضى مواعيد شركتي «الليبية» و«الأفريقية»

وأضاف البيان أنّ المشاركون عكفوا على مناقشة استصدار مسوَّدة قرار وتوصيات البرنامج الوطني لأمن المطارات من أجل تحديث المنظومـة الأمنية للمطارات في ليبيا، بما يتماشـى مع القوانين والاتفاقات الدوليـة والمعايير المتطلبة من قبل المنظمة الدولية للطيران «إيكاو».

وتطرق الاجتماع إلى مشروع البرنامج الوطني لأمن المطارات، والأُطر القانونية والاتفاقات الدولية للطيران التي وقعتها ليبيا، كما نوقش أيضًا خلال الاجتماع دور لجنة أمن المطار، وآلية عملها.

اجتماع رفيع المستوى يناقش مسوَّدة قرار وتوصيات البرنامج الوطني لأمن المطارات.

اجتماع رفيع المستوى يناقش مسوَّدة قرار وتوصيات البرنامج الوطني لأمن المطارات.