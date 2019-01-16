صيانة وتشغيل آبار مياه بمناطق جنوب سرت

أعين ومسؤولي سرت خلال تشغيل آبار المياه بعد صيانتها بمحلة أبوهادي. (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي سرت، صباح اليوم الأربعاء، بدء التشغيل الفعلي لآبار مياه جرت صيانتها مؤخرًا في مناطق القضوارية والزيد وأبوهادي والغربيات الواقعة جنوب المدينة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن صيانة هذه الآبار يأتي ضمن المرحلة الأولى لصيانة وتشغيل آبار المياه بضواحي سرت، التي ستساهم في توفير مصادر للمياه تدعم إمدادات مياه مشروع النهر الصناعي، خاصة بضواحي المدينة التي تعاني نقص مياه الشرب.

وحضر تشغيل الآبار عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة البنية التحتية غيث عبدالله، ورئيس مجلس حكماء وأعيان سرت مفتاح مرزوق المعداني، ومدير مكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومدير إدارة شؤون المحلات بالبلدية وعدد من أعيان قبائل سرت.