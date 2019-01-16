البابا: الشريعة والهوية والعلم واللامركزية وقضايا أخرى إنجاز مسودة الدستور

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، إن أكثر القضايا إثارة للجدل، التي سببت انقسامًا بين أعضاء الهيئة وأخّر عملها، هي «لغة الدولة، والهوية الوطنية، والعلم، والنشيد الوطني، ودور الشريعة في القانون، والتمييز الإيجابي ضد الأقليات والسيدات، والضمانات الدستورية حيال المشاركة العادلة في أفرع الحكومة، واللامركزية، والتوزيع العادل لعائدات الدولة».

وتحدث البابا عن تأثر عمل الهيئة بالوضع الأمني السائد في ليبيا، وقال إن غياب الأمن أثّر على قدرة الهيئة على التواصل مع خبراء دوليين للمشاورة، كما حد من قدرة الأعضاء على التواصل مع كافة الليبيين، رغم إجراء مئات الاجتماعات وورش العمل، لكن كان بالإمكان التواصل بشكل أفضل.

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وتابع، في حوار مع المحلل الأمني فرانك تالبوت نشره الأخير على مدونته المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا، أنّ «الضغوط والتهديدات بحق أعضاء الهيئة بدأت منذ نشر المسودة الأولى من الدستور في يوليو 2017»، مشيرًا إلى تعرض الأعضاء إلى الإساءة اللفظية والجسدية، كما تمت محاصرتهم داخل مقر الهيئة في مدينة البيضاء لأكثر من خمس ساعات، مشيرًا إلى «حملات تشويه إعلامية استهدفت أعضاء الهيئة بشكل مباشر ما عرّض سلامتهم للخطر، وقال: «تلك الحملات المغرضة هددت سلامة الأعضاء، خاصة في ظل غياب رقابة إعلامية وقوانين».

وأضاف إبراهيم البابا أن المشهد السياسي المنقسم السائد في ليبيا، انعكس سلبًا على عمل الهيئة حيث أدى إلى انقسام بين الأعضاء، ما عطّل الانتهاء من صياغة الدستور، موضحًا «كان من الصعب لنا العمل مع المؤسسات المنقسمة، والتوفيق بينها من أجل الحصول على التمويل اللازم».

وردًا على سؤال بشأن الخلاف حول قضية اللامركزية، قال البابا إنه نتيجة للخلاف الكبير بهذا الخصوص جرى تخصيص فصل كامل في مسودة الدستور للحكم المحلي وإنشاء لجنة خاصة لتقديم اقتراحات، لافتًا إلى أن بعض الأعضاء دعموا تبني اللامركزية الإدارية فيما دعم آخرون النظام الفيدرالي.

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وتابع أن «هناك توافقًا بين أعضاء الهيئة ونشطاء المجتمع المدني على أهمية إقامة نظام لامركزي يضمن توفير خدمات متساوية لجميع الليبيين، والتعامل مع الأقاليم المهمشة، لكنه أوضح أن أعضاء الهيئة توصلوا إلى توافق يقضي بدسترة المبادئ الأساسية التي تقيد السلطة التنفيذية من إصدار قوانين تخص وحدات الحكم المحلي، أي البلديات والمجالس البلدية».

وقال إن تلك المبادئ تشتمل على مفاهيم مثل التوسع في اللامركزية، والاستقلال المالي والإداري، والحكم المحلي، والاستقلال الإداري، والحوكمة الديمقراطية، وانتخاب ممثلي وحدات الحكم المحلي وغيرها.